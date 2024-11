Cambiamento climatico, mappate le zone del mondo più a rischio caldo estremo

MeteoWeb

È stata sviluppata la prima mappa delle zone del mondo che sono costantemente più colpite dalle temperature estreme. La mappa è il frutto di uno studio dell’Istituto Internazionale per l’Analisi dei Sistemi Applicati (IIASA) e dalla Columbia University, pubblicato su PNAS. “Si tratta di tendenze estreme che sono il risultato di interazioni fisiche che potremmo non comprendere appieno“, spiega l’autore principale Kai Kornhuber, che guida il team Weather Extremes and Climate Dynamics nel programma Energy, Climate, and Environment dell’IIASA. “Queste regioni diventano delle vere e proprie serre“. Kornhuber è anche professore associato di climatologia presso la Columbia Climate School.

Lo studio esamina le ondate di calore degli ultimi 65 anni, identificando le aree in cui il riscaldamento sta accelerando molto più velocemente che nel resto del globo. Ciò spesso si traduce in record di temperature massime che sono stati ripetutamente infranti. Queste ondate di calore estremo hanno colpito prevalentemente negli ultimi cinque anni, anche se alcune si sono verificate nei primi anni del 2000 o prima.

I dati

Le regioni più colpite includono la Cina centrale, il Giappone, la Corea, la Penisola Arabica, l’Australia orientale e parti del Sud America e dell’Artico. Il segnale più intenso e costante, tuttavia, proviene dall’Europa nordoccidentale, dove sequenze di ondate di calore hanno contribuito a circa 60.000 decessi nel 2022 e 47.000 nel 2023. Queste ondate si sono verificate in Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, tra gli altri. A settembre di quest’anno, sono stati stabiliti nuovi record di temperatura massima in Austria, Francia, Ungheria, Slovenia, Norvegia e Svezia. Anche molte parti del sud-ovest degli Stati Uniti e della California hanno registrato temperature record fino a ottobre inoltrato.

In queste regioni, le temperature estreme stanno aumentando più rapidamente delle temperature estive medie, a un tasso molto più alto di quanto i modelli climatici all’avanguardia hanno previsto negli ultimi decenni.

Il fenomeno, tuttavia, non si sta verificando ovunque. Lo studio mostra che l’aumento delle temperature in molte altre regioni è inferiore a quanto i modelli prevedano. Tra queste vi sono ampie aree degli Stati Uniti centro-settentrionali e del Canada centro-meridionale, parti interne del Sud America, gran parte della Siberia, dell’Africa settentrionale e dell’Australia settentrionale.

Le cause

“Nella maggior parte delle aree, i giorni più caldi dell’anno si stanno riscaldando più o meno alla stessa velocità delle tipiche giornate estive, che è il segnale dominante del cambiamento climatico, e in alcune aree anche più lentamente. Nei punti caldi che segnaliamo, tuttavia, i giorni più caldi si sono riscaldati in modo particolarmente rapido, il che potrebbe essere dovuto a vari motivi. In alcuni luoghi potrebbero esserci più casi di specifici modelli meteorologici che inducono ondate di calore, oppure l’essiccazione del suolo potrebbe amplificare le temperature più elevate, e sarà importante districare questi specifici fattori locali”, afferma il coautore Samuel Bartusek, un dottorando alla Columbia University.

“A causa della loro natura senza precedenti, queste ondate di calore sono solitamente collegate a impatti molto gravi sulla salute e possono essere disastrose per l’agricoltura, la vegetazione e le infrastrutture”, aggiunge Kornhuber. “Non siamo fatti per queste temperature e potremmo non essere in grado di adattarci abbastanza velocemente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.