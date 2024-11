“Camminare l’Italia: verso una visione comune”, l’evento del Club Alpino Italiano

MeteoWeb

Il 23 e 24 novembre 2024, l’Isola di San Servolo a Venezia accoglierà la Conferenza Nazionale “Stati Generali del turismo outdoor – Camminare l’Italia: verso una visione comune”. L’evento, organizzato dal Club Alpino Italiano (CAI) con il patrocinio del Ministero del Turismo, della Città di Venezia e di RAI Veneto, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del turismo escursionistico. La Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, è stata invitata a intervenire portando il contributo di UNIMONT in tema di valorizzazione delle aree montane.

Durante il suo intervento, previsto nella giornata del 24 novembre, la Prof.ssa Giorgi sottolineerà l’importanza di un approccio integrato per la gestione del turismo nelle aree montane italiane, tema affrontato in un capitolo dedicato all’interno del Libro Bianco sulla Montagna. Il Libro Bianco sulla Montagna, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri offre un’analisi ampia e multidisciplinare del contesto montano al fine di comporre un quadro il più esaustivo possibile sullo stato attuale delle montagne italiane.

Gli Stati Generali si propongono di approfondire le principali sfide del settore, tra cui il coordinamento istituzionale e la distribuzione dei finanziamenti pubblici, per garantire uno sviluppo armonioso e duraturo dei cammini italiani. L’evento coinvolgerà rappresentanti di numerosi enti di rilevanza nazionale, Regioni, Comuni, enti pubblici, associazioni di settore e stakeholder chiave tra cui Senatrice Daniela Santanché – Ministro del Turismo.

