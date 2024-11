Campi Flegrei: sciame sismico nella notte, 14 terremoti

MeteoWeb

Sequenza sismica nella notte nei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli “la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 00:31 del 17/11/2024 e costituito in via preliminare da 14 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e magnitudo massima Md=1.0 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 081/8551891, Protezione Civile 081/18894400.

