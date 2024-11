Campi Flegrei, sindaco di Pozzuoli: “piano edifici articolato e credibile”

MeteoWeb

Oggi, durante un incontro con il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, è stato presentato il primo programma di interventi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. “Quello di oggi è stato un giorno importante, è stato presentato un primo programma che vede la partenza dei primi cantieri sul territorio di Pozzuoli. È stato presentato un ulteriore programma anche per gli altri Comuni, dando priorità alle scuole, agli edifici pubblici strategici, alle infrastrutture. Un piano articolato, complesso, credibile, ma oggi si è dimostrata la presenza delle istituzioni e la collaborazione grazie alla quale siamo riusciti a mettere in campo queste attività. Un ringraziamento al Commissario straordinario che con celerità, rapportandosi con i Comuni e con gli enti preposti, ha messo in campo un programma serio, attendibile e credibile“, ha affermato Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli (Napoli).

All’incontro erano presenti anche il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il èresidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e i sindaci dei Comuni di Napoli, Gaetano Manfredi, e Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. “Sicuramente si dà priorità alle scuole, che credo sia una cosa fondamentale, e sicuramente siamo convinti che questo programma sia attuabile anche in tempi brevi. Dopo le scuole abbiamo edifici strategici che sono sul territorio, come l’Accademia Aeronautica. Si sta proseguendo in maniera seria, puntuale, precisa, come mai fatto su questi territori“, ha affermato Manzoni.

