Mistero nel canale Muzza, migliaia di gratta e vinci galleggianti: la reazione dei cittadini e l’appello del sindaco

Migliaia di gratta e vinci sono stati individuati nel canale Muzza da Lodi Vecchio a Cornegliano Laudense e decine di cittadini hanno iniziato a segnalare la stranezza nei due Comuni: si trattava di pacchi ancora sigillati di schede da gioco che qualcuno ha anche ripescato. E’ così che il sindaco di Cornegliano Laudense ha immediatamente segnalato la cosa ai vigili del fuoco di Lodi che sono arrivati ​​sul posto con i carabinieri che hanno lavorato, per cercare di recuperarli, fino a stasera. “L’ipotesi – spiega lo stesso sindaco, Stefano Iachetti – è che si sia rovesciato un camion che li stava trasportando. Ma sono in corso indagini per saperne di più”.

Intanto lo stesso primo cittadino invita chiunque si fosse appropriato di qualche pacco pensando a un regalo della dea bendata a consegnarlo immediatamente ai carabinieri di Lodi per non incorrere nel reato di appropriazione indebita, eventualmente facilmente riscontrabile in quanto ogni singolo biglietto è contraddistinto da un numero di serie.

