Capanna Margherita a -29°C: temperature glaciali sul tetto d’Europa

MeteoWeb

La Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa situato a 4.554 metri di altitudine sul Monte Rosa, sta vivendo un netto tracollo termico: al momento la colonnina di mercurio segna un’impressionante temperatura di -29°C. La stazione meteorologica della Capanna Margherita ha confermato nelle ultime 48 ore un calo significativo delle temperature, come mostrato dal grafico fornito da ARPA. Dal grafico emerge chiaramente un andamento piuttosto stabile delle temperature attorno ai -15°C durante la giornata del 19 novembre, con un leggero aumento nelle ore centrali. Tuttavia, a partire dalla mezzanotte del 20 novembre, si osserva una marcata rilasciata, con valori che scendono fino a circa -29°C in serata. L’aria fredda irrompe sulle Alpi e sarà ancor più intensa nel weekend, in modo particolare nella giornata di sabato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.