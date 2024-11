Caserta: crolla abitazione a Sessa Aurunca, 4 estratti vivi dalle macerie | FOTO

MeteoWeb

Un’abitazione è crollata a Sessa Aurunca, in località San Castrese, in provincia di Caserta: lo rendono noto i Vigili del Fuoco, spiegando che 4 persone sono state estratte vive dalle macerie. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Sul posto stanno operando squadre USAR (Urban Search and Rescue), unità cinofile e droni per la ricerca di eventuali dispersi non segnalati. Dopo l’evacuazione nella notte di 5 persone da un edificio confinante e bloccate all’interno, è in corso l’evacuazione di altre 7, spiegano i Vigili del Fuoco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.