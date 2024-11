Catanzaro senz’acqua: domani scuole chiuse, ecco quali

MeteoWeb

Non è ancora stato possibile ripristinare la rottura verificatasi su un tratto della condotta Santa Domenica, gestita da Sorical, che ha causato l’interruzione del servizio idrico in gran parte della città di Catanzaro. Il guasto è stato riscontrato in un punto impervio e di difficile risoluzione, per cui si rende necessario un lavoro suppletivo dei tecnici Sorical per poter superare la criticità. Per tale ragione, l’erogazione dell’acqua resterà interrotta fino a successive comunicazioni. Stante la situazione di criticità, con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura delle scuole nelle aree interessate dal disservizio.

Elenco scuole comunali interessate

Istituto Comprensivo “Mater Domini Nord-Est Manzoni”

Istituto Comprensivo “Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio”

Istituto Comprensivo “Sala S. Maria Don Milani – Preti” ad eccezione dei Plessi Via Molise, Croci, Via Emilia; Polo Didattico “Convitto Nazionale P. Galluppi”

Scuola Infanzia “G. Pepe”

Cpi

Elenco istituti provinciali

Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Sede Liceo Classico

Iis “Siciliani – De Nobili”

Iis “V. Emanuele Ii – Chimirri”

Iis “Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca” ad eccezione dei Plessi Pacioli, Petrucci

Itts “E Scalfaro”

Polo Did. Car. C. Cir. “Ugo Caridi”

Polo Didat. Carcerario I. P. M.

Ulteriori strutture interessate

Sono comprese le scuole paritarie di ogni ordine e grado, i servizi educativi per l’infanzia privati, asili nido e ludoteche aventi sede nelle zone di seguito elencate:

zona Petrosa e Madonna del Pozzo

quartiere Mater Domini e via Campanella

quartiere Sant’Antonio

viale De Filippis

quartiere Siano Chalet

via dei Tulipani

quartiere Santo Janni

quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani

Catanzaro centro da via Indipendenza a viale dei Normanni

Corso Mazzini

Quartiere Fondachello

Piano Casa

viale dei Bizantini

Samà

Sala

Campagnella

via Lucrezia della Valle, via Fares, via Conti Falluc e zone limitrofe.

