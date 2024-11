Cavo sottomarino tra Finlandia e Germania si rompe: mistero sul guasto vicino ai gasdotti NordStream

MeteoWeb

Un cavo sottomarino per le comunicazioni dati tra Finlandia e Germania è stato danneggiato, e le cause dell’interruzione sono ancora sconosciute. Le autorità finlandesi hanno confermato che il cavo di comunicazione dati sottomarino attraverso il Mar Baltico, che collega la Finlandia e la Germania, ha subito un guasto. L’indagine per determinare la causa è attualmente in corso.

Il fornitore di servizi dati controllato dallo Stato finlandese, Cinia, ha rilevato un problema lunedì nel cavo C-Lion1, che si estende per circa 1.200 chilometri (746 miglia) dalla capitale finlandese Helsinki al porto tedesco di Rostock. Cinia ha dichiarato che le connessioni internazionali di dati e telecomunicazioni della Finlandia sono protette da più percorsi alternativi, quindi l’impatto di un singolo guasto dipende dal livello di sicurezza delle connessioni dei fornitori di servizi.

Il C-Lion1, entrato in funzione nel 2016, è l’unico cavo di comunicazione dati che collega direttamente la Finlandia all’Europa centrale. La rete televisiva pubblica finlandese YLE ha osservato che la rotta del cavo verso la Germania passa nelle vicinanze dei gasdotti NordStream, che collegano Russia e Germania ma che attualmente non sono operativi.

