Cern, antimateria in viaggio: pronta per la prima uscita su un furgone

Previsto per il 2025, un esperimento al Cern potrebbe rivoluzionare la ricerca scientifica rendendo possibile il trasporto di antimateria su un semplice furgone. Questo ambizioso traguardo è al centro di due progetti, Base-Step e Puma, che mirano a superare uno dei principali ostacoli nello studio di questa forma speculare della materia.

L’antimateria, scoperta oltre un secolo fa, è uguale alla materia tradizionale ma con alcune caratteristiche quantistiche di segno opposto, come la carica elettrica. Quando antimateria e materia entrano in contatto, si annichiliscono, ossia si cancellano a vicenda, rilasciando energia. Nonostante questa proprietà renda difficilissimo maneggiarla, l’antimateria trova già applicazioni in ambiti come la Tomografia a Emissione di Positroni (Pet), che utilizza anti-elettroni per la diagnostica medica.

Al Cern di Ginevra, uno dei pochi laboratori al mondo in grado di produrre anti-protoni, sono in corso esperimenti per risolvere l’annoso problema del trasporto. I due progetti in competizione puntano a mettere a punto un sistema che consenta di trasferire l’antimateria senza comprometterne la stabilità.

Un primo passo significativo è stato compiuto da Base-Step, che ha recentemente dimostrato la possibilità di trasportare una nuvola di 70 protoni all’interno di una cassa refrigerata montata su un furgone. “Se puoi farlo con i protoni, funzionerà anche con gli antiprotoni“, ha spiegato Christian Smorra, responsabile di Base-Step. “L’unica differenza è che hai bisogno di una camera a vuoto molto migliore per gli antiprotoni“.

Gli esperti ritengono che le sfide tecniche possano essere superate entro il 2025, consentendo di sviluppare una vera e propria rete di trasporto per l’antimateria. L’obiettivo, spiegano i ricercatori, è trasferire le particelle dal Cern a laboratori specializzati in tutta Europa, ampliando così le possibilità di studio.

Con questa prospettiva, il futuro della scienza si prepara a un ulteriore balzo in avanti, rendendo accessibile lo studio di una delle entità più sfuggenti e affascinanti dell’universo.

