Australia, temporale eccezionale a Charleville: piogge record in un’ora

Charleville, cittadina nel Sud/Ovest del Queensland, in Australia, è stata colpita da un fenomeno meteo straordinario, con 68,2 mm di pioggia caduti in appena un’ora. Secondo il Bureau of Meteorology, si tratta di un evento estremamente raro, con una probabilità annuale del solo 2%. Il sindaco dello Shire di Murweh, Shaun Radnedge, ha riferito che le squadre comunali stanno lavorando per liberare i sistemi di drenaggio, messi a dura prova dall’intensità del temporale. “Con questa quantità di pioggia in così poco tempo, i problemi al sistema di drenaggio sono inevitabili“, ha dichiarato.

Si prevede che il livello dell’acqua calerà nelle prossime ore, riducendo rapidamente gli allagamenti locali. Le precipitazioni hanno superato abbondantemente la media mensile di novembre per Charleville, pari a 44,7 mm.

