ChatGPT down, l’intelligenza artificiale non funziona: utenti nel ‘panico’

ChatGPT non funziona e gli utenti sono entrati nel ‘panico’. Nella notte italiana il sito dell’intelligenza artificiale ha smesso di funzionare e nel giro di pochi minuti si sono registrate tantissime segnalazioni sui social, principalmente su X. “Ma ChatGPT si è rotto?”, scrive un utente.

“E’ attualmente in down”, “il sito è bloccato” sono altri messaggi. “E’ ora di iniziare ad usare un po’ il cervello”, scrive invece ironicamente un altro utente. “Chatgpt si è appena chiuso mentre stavo lavorando al mio compito in scadenza tra un’ora”, si legge ancora. La situazione è in fase di evoluzione e in attesa di comunicazioni.

