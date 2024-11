Il Ciclone Fengal minaccia l’India: allerta rossa per Chennai e Tamil Nadu | VIDEO

MeteoWeb

Un’allerta rossa è stata emessa per Chennai e diverse aree del Tamil Nadu settentrionale mentre il ciclone Fengal si avvicina lentamente alla costa dell’India. Con arrivo previsto sulla terraferma vicino a Puducherry, il ciclone porta con sé forti piogge, venti fino a 90 km/h e il rischio di gravi disagi. Le piogge torrenziali hanno già colpito Chennai e i distretti circostanti, causando allagamenti in oltre 130 zone. Tra le aree più colpite figurano Vadapalani e Korattur, mentre diversi sottopassaggi sono stati chiusi per accumulo d’acqua. A Kathivakkam, nella zona Nord della città, si è registrata una precipitazione record di 12 cm.

Le autorità hanno attivato oltre 2mila campi di soccorso e sospeso i trasporti pubblici in aree vulnerabili. Anche l’aeroporto di Chennai ha interrotto temporaneamente le operazioni. Squadre di emergenza sono al lavoro per drenare l’acqua e assicurare la sicurezza degli abitanti.

Il ciclone, descritto dagli esperti come insolitamente lento, ha determinato un’intensificazione delle precipitazioni. Secondo l’Istituto meteorologico nazionale, piogge intense continueranno anche dopo il landfall.

