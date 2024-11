Cile, enorme incendio a Quilpé: allerta rossa ed evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

La Protezione Civile del Cile ha dichiarato l’allerta rossa per un incendio che sta colpendo i dintorni di Quilpé, non lontano dalla città di Vina del Mar. Le immagini che arrivano dalla località sono davvero spaventose: le fiamme sono altissime e hanno già distrutto almeno 130 ettari di terreno. Sono scattate le evacuazioni per mettere al sicuro i residenti. Per sedare le enormi lingue di fuoco sono state inviate unità dei Vigili del Fuoco, con quattro camion cisterna, quattro elicotteri e due aerei cisterna.

