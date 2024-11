In Cina arriva HEPS, tra le fonti di raggi X più potenti al mondo

MeteoWeb

La Cina è pronta ad avviare un acceleratore di particelle che sarà una delle fonti di raggi X più potenti al mondo. L’obiettivo è utilizzare la struttura del valore equivalente di 657 milioni di dollari (circa 629 milioni di euro) per analizzare su scala atomica proteine e diversi materiali, secondo quanto riportato in un articolo da “Science”. I responsabili della nuova struttura, un sincrotrone di quarta generazione denominato High Energy Photon Source (HEPS), si aspettano l’inizio delle operazioni entro la fine di dicembre. HEPS accelera gli elettroni fino a raggiungere energie elevate e li piega attorno a una traccia circolare in modo che le particelle emettano radiazioni per lo più raggi X “duri” a lunghezza d’onda corta. I raggi X intensi, simili a laser, vengono convogliati in 14 linee di luce che gli scienziati utilizzeranno per creare immagini di materiali e strutture biologiche su scale atomiche e nanometriche e scattare istantanee di reazioni chimiche in intervalli di tempo di nanosecondi.

Le potenzialità di HEPS

Nella biologia strutturale, ad esempio, HEPS consentirà agli scienziati di studiare strutture cellulari, come il ribosoma che assembla le proteine, oltre a creare immagini di cellule intere e virus. “Saremo in grado di vedere le macchine proteiche nel loro ambiente naturale, ad alta risoluzione”, afferma Dong Yuhui, vicedirettore dell’Institute of High Energy Physics (IHEP) dell’Accademia cinese delle scienze, che gestirà HEPS. La grande sfida, afferma, sarà gestire “gli enormi dati” generati da tali esperimenti.

Il primo sincrotrone di quarta generazione in Asia

L’IHEP ha proposto per la prima volta l’HEPS nel 2008 e 10 anni dopo ha iniziato a costruire il complesso da 4,76 miliardi di renminbi (629 milioni di euro circa). Il team dell’IHEP è ora in attesa della revisione finale e di una licenza operativa dal finanziatore dell’HEPS, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina. HEPS è il primo sincrotrone di quarta generazione in Asia.

Il prossimo potrebbe essere lo SPring-8, una struttura che il Giappone inizierà ad aggiornare l’anno prossimo, con l’intenzione di trasformarla in SPring-8-II entro il 2029. L’obiettivo è aumentare la luminosità di SPring-8 di oltre 100 volte, rendendolo il sincrotrone più potente al mondo. HEPS, nel frattempo, non si adagerà sugli allori. IHEP prevede di aggiungere altre 30-32 linee di luce nei prossimi 5 anni.

