Cina, il consumo di carbone raggiungerà il picco nel 2025

La Cina, il maggiore emettitore di gas serra al mondo, prevede che il consumo di carbone raggiunga il picco entro il 2025, grazie a iniziative per sviluppare energie più pulite. Secondo un rapporto del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) e della International Society for Energy Transition Studies (ISETS), il 52% degli esperti prevede che il consumo di carbone calerà dopo il picco. Xunpeng Shi, presidente dell’ISETS, ha sottolineato i progressi della Cina verso la neutralità carbonica, nonostante le sfide legate alla rapida crescita economica.

Nel 2024 i permessi per centrali a carbone sono diminuiti dell’83% e non sono stati approvati nuovi progetti siderurgici basati sul carbone. Inoltre, Pechino ha raggiunto gli obiettivi di energia eolica e solare con 6 anni di anticipo. Tuttavia, Lauri Myllyvirta, analista del CREA, avverte che la traiettoria delle emissioni cinesi rimane incerta, con possibili aumenti fino al 2030 e una successiva riduzione lenta.

Nonostante la produzione di energia elettrica da carbone sia prevista in aumento, il ritmo di crescita è il più basso da quasi un decennio. Per raggiungere gli obiettivi climatici, la Cina dovrà accelerare le rinnovabili o riorientare il modello economico verso una minore intensità energetica. Impegnata a piccare le emissioni entro il 2030 e a diventare neutrale entro il 2060, la Cina aggiornerà il suo piano d’azione climatica (NDC) in conformità con l’Accordo di Parigi entro febbraio 2025.

