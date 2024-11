Cina: “un P-8A Poseidon della Marina USA ha sorvolato lo Stretto di Taiwan”

MeteoWeb

La Cina ha dispiegato aerei e navi militari per monitorare un aereo della Marina degli Stati Uniti che ha attraversato lo Stretto di Taiwan: è quanto ha affermato Pechino. La 7ª flotta della Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che un aereo da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon ha sorvolato lo spazio internazionale dello Stretto “in conformità con il diritto internazionale“. Il transito ha sostenuto i diritti di navigazione per tutte le nazioni e “dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto“, è stato sottolineato. Gli Stati Uniti sono il principale sostenitore e fornitore di armi di Taiwan e navi e aerei militari americani attraversano regolarmente la via d’acqua che separa la Cina da Taiwan. Pechino rivendica l’isola dell’Asia orientale come suo territorio e minaccia di annetterla, con la forza se necessario. La Cina ha criticato la missione degli Stati Uniti e ha affermato che ha messo a repentaglio la pace e la stabilità regionale, secondo una dichiarazione del colonnello Cao Jun, portavoce dell’Eastern Theater Command Air Force dell’Esercito popolare di liberazione. La Cina invia navi o aerei militari vicino a Taiwan quasi ogni giorno.

