Clima, il 76% degli Stati USA ha registrato il proprio record di caldo 70 anni fa

Sulla base dei dati della NOAA, il meteorologo Chris Martz ha realizzato una mappa che indica quando ogni singolo stato degli USA ha registrato la propria temperatura massima assoluta. Dalla mappa, si evince come tutti i record di temperature più alte mai raggiunte in ogni stato degli Stati Uniti, tranne qualche eccezione, siano stati stabiliti 70-80-100 anni fa, dati che smentiscono i catastrofismi sull’aumento delle temperature legato al cambiamento climatico. “Dei 50 stati, 38 (76%) hanno registrato la loro temperatura massima più alta prima del 1955. 46 (92%) stati hanno stabilito i loro record oltre 30 anni fa”, scrive sui propri canali social Martz. I dati sono in gradi Fahrenheit.

Tra i record più antichi ci sono quelli di Maryland (1898), New Hampshire e Vermont (1911), California (1913), Alaska (1915), mentre la maggior parte degli stati, soprattutto quelli centrorientali, ha registrato il proprio record di temperatura assoluta tra il 1930 e il 1936.

“Tutto questo chiacchiericcio sul “caldo senza precedenti” non è evidente su questa mappa”, conclude Martz, parlando di “una mappa che gli allarmisti del clima non vogliono che tu veda”.

