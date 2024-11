Clima, Copernicus: “il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato, il 1° sopra 1,5°C”

MeteoWeb

“È praticamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato e il primo anno con un aumento di oltre 1,5ºC sopra i livelli pre-industriali“: è quanto emerge dall’ultimo report del Copernicus Climate Change Service (C3S), gestito dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (EMCWF) per conto della Commissione Europea con il finanziamento dell’UE, che pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria e del mare, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate da computer e secondo il dataset ERA5, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.

Ottobre 2024, temperature dell’aria e della superficie del mare

Temperatura globale

Il Copernicus Climate Change Service riporta che ottobre 2024 è stato il 2° ottobre più caldo a livello globale, dopo ottobre 2023, con una temperatura media dell’aria sulla superficie di 15,25°C, 0,80°C sopra la media del periodo 1991-2020 per ottobre. Lo scorso mese è stato 1,65°C sopra il livello pre-industriale ed è stato il 15° mese in un periodo di 16 mesi in cui la temperatura media globale dell’aria sulla superficie ha superato i 1,5°C sopra i livelli pre-industriali. La temperatura media globale per gli ultimi 12 mesi (novembre 2023 – ottobre 2024) è stata di 0,74°C sopra la media del periodo 1991-2020, e si stima che sia stata di 1,62°C sopra la media pre-industriale del 1850-1900.

L’anomalia media della temperatura globale per i primi 10 mesi del 2024 (da gennaio a ottobre) è stata di 0,71°C sopra la media del periodo 1991-2020, il valore più alto mai registrato per questo periodo e 0,16°C più caldo rispetto allo stesso periodo del 2023. “È ora praticamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato,” sottolinea Copernicus in una nota. “L’anomalia media della temperatura per il resto del 2024 dovrebbe scendere quasi a zero per evitare che il 2024 non sia l’anno più caldo. Poiché il 2023 è stato 1,48°C sopra il livello pre-industriale secondo ERA5, è anch’esso praticamente certo che la temperatura annuale per il 2024 da ERA5 sarà superiore a 1,5°C sopra il livello pre-industriale, e probabilmente sarà più di 1,55°C sopra“.

Europa e altre regioni

La temperatura media sulla terraferma europea a ottobre 2024 è stata di 10,83°C, 1,23°C sopra la media del 1991-2020 per ottobre, rendendo il mese il 5° ottobre più caldo mai registrato in Europa. Ottobre 2022 è stato l’ottobre più caldo mai registrato, con 1,92°C sopra la media. Le temperature europee sono state sopra la media su quasi tutto il continente. Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state maggiormente sopra la media nel nord del Canada, e ben sopra la media negli Stati Uniti centrali e occidentali, nel Nord del Tibet, in Giappone e in Australia. Le temperature sono state più significativamente sotto la media in Groenlandia centrale e in Islanda.

Temperatura della superficie marina

La temperatura media della superficie marina a ottobre 2024 tra 60°S e 60°N è stata di 20,68°C, il 2° valore più alto mai registrato per il mese, e solo 0,10°C inferiore a ottobre 2023. L’oceano Pacifico equatoriale orientale e centrale ha avuto temperature inferiori alla media, indicando un passaggio verso condizioni di La Niña, ma le temperature in molte regioni dell’oceano sono rimaste insolitamente alte.

Samantha Burgess, Vice Direttore del Copernicus Climate Change Service (C3S) ha affermato: “Dopo 10 mesi del 2024, è ora praticamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato e il primo anno con un aumento di oltre 1,5ºC sopra i livelli pre-industriali secondo il dataset ERA5. Ciò segna una nuova pietra miliare nei record delle temperature globali e dovrebbe servire da catalizzatore per aumentare le ambizioni per la prossima Conferenza sul Cambiamento Climatico, COP29“.

Ottobre 2024, il ghiaccio marino

Il ghiaccio marino artico ha raggiunto il quarto minimo mensile di estensione per ottobre, con una diminuzione del 19% rispetto alla media, riporta Copernicus. Le anomalie di concentrazione del ghiaccio marino sono state ben al di sotto della media in tutti i mari periferici dell’Oceano Artico, in particolare nel Mare di Barents, nell’Arcipelago Canadese e a Nord delle Svalbard. L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata la seconda più bassa per ottobre, con una diminuzione dell’8% rispetto alla media, dopo ottobre 2023 (-11%), continuando una serie di grandi anomalie negative osservate durante il 2023 e il 2024. Le anomalie di concentrazione del ghiaccio marino nell’Oceano Antartico sono state dominate da concentrazioni molto sotto la media nel settore dell’Oceano Indiano, come è stato da luglio.

Le variabili idrologiche

Ottobre 2024 ha registrato precipitazioni sopra la media nella Penisola Iberica, in Francia, nel Nord dell’Italia, in Norvegia, nel Nord della Svezia e a Est del Mar Nero. Forti precipitazioni hanno causato gravi alluvioni lampo nella regione di Valencia, in Spagna, con oltre 200 vittime, ricorda Copernicus. Le precipitazioni e l’umidità del suolo sono state sotto la media nella maggior parte dell’Europa orientale, in particolare nella Russia occidentale, in Grecia e nella Turchia occidentale. Condizioni più umide della media sono state osservate nel Sud e nell’Est della Cina, a Taiwan, in Florida (Stati Uniti), in alcune zone dell’Australia occidentale e nel sud del Brasile. L’uragano Milton ha colpito la Florida meno di due settimane dopo l’uragano Helene. Condizioni più secche della media sono state osservate nella maggior parte degli Stati Uniti, nelle terre basse centrali dell’Australia, in gran parte del sud dell’Africa e in Madagascar, e in alcune parti dell’Argentina e del Cile. La siccità in corso negli Stati Uniti sta colpendo un numero record di persone.

