Clima, emissioni di CO2 fossile ancora in aumento: lo studio

Le emissioni globali di carbonio derivanti dai combustibili fossili sono cresciute e hanno addirittura raggiunto un livello record nel 2024. È quanto emerge da una ricerca guidata dal Global Carbon Project e i cui risultati sono stati pubblicati su ‘Earth System Science Data’. Il Bilancio globale del carbonio per il 2024 contenuto nello studio stima le emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) fossile in 37,4 miliardi di tonnellate, in aumento dello 0,8% rispetto al 2023. I ricercatori affermano che non vi è ancora “nessun segno” che il mondo abbia raggiunto un picco nelle emissioni di CO 2 dai prodotti fossili. Considerando che le emissioni previste derivanti dal cambiamento dell’uso del suolo (come la deforestazione) sono pari a 4,2 miliardi di tonnellate, si stima che le emissioni totali di CO 2 ammonteranno a 41,6 miliardi di tonnellate nel 2024, rispetto ai 40,6 miliardi di tonnellate dell’anno scorso.

Negli ultimi 10 anni, le emissioni di CO 2 fossile sono aumentate, mentre quelle dovute al cambiamento dell’uso del suolo sono diminuite in media, lasciando le emissioni complessive pressoché invariate in quel periodo.

Quest’anno, sia le emissioni di CO 2 derivanti dai combustibili fossili sia quelle dovute al cambiamento dell’uso del suolo sono destinate ad aumentare, con le condizioni di siccità che esacerbano le emissioni derivanti dalla deforestazione e dagli incendi. Con oltre 40 miliardi di tonnellate rilasciate ogni anno, il livello di CO 2 nell’atmosfera continua ad aumentare.

I commenti degli esperti

“Gli impatti del cambiamento climatico stanno diventando sempre più drammatici, ma non vediamo ancora alcun segno che la combustione dei combustibili fossili abbia raggiunto il picco – ha affermato il Professor Pierre Friedlingstein, del Global Systems Institute di Exeter, che ha guidato lo studio -. Il tempo per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sta per scadere e i leader mondiali che si incontreranno alla COP29 devono apportare tagli rapidi e profondi alle emissioni di combustibili fossili per darci la possibilità di rimanere ben al di sotto dei 2°C di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali”.

La professoressa Corinne Le Quere, professoressa di ricerca presso la Royal Society della School of Environmental Sciences dell’Uea, ha affermato: “nonostante un ulteriore aumento delle emissioni globali quest’anno, gli ultimi dati mostrano prove di un’azione diffusa per il clima, con la crescente penetrazione delle energie rinnovabili e delle auto elettriche che sostituiscono i combustibili fossili e la diminuzione delle emissioni da deforestazione negli ultimi decenni confermata per la prima volta”.

Il Dottor Glen Peters, del Centro Cicero per la ricerca internazionale sul clima di Oslo, ha affermato: “ci sono molti segnali di progressi positivi a livello nazionale e la sensazione che un picco nelle emissioni globali di CO 2 fossile sia imminente, ma il picco globale resta sfuggente. L’azione per il clima è un problema collettivo e, mentre in alcuni Paesi si stanno verificando graduali riduzioni delle emissioni, in altri continuano ad aumentare. Il progresso in tutti i Paesi deve accelerare abbastanza rapidamente da riportare le emissioni globali su una traiettoria discendente verso lo zero netto”.

Il Professor Friedlingstein ha aggiunto: “finché non raggiungeremo emissioni nette di CO 2 pari a zero a livello globale, le temperature mondiali continueranno a salire e causeranno impatti sempre più gravi”.

Il team di ricerca comprendeva l’Università di Exeter, l’Università di East Anglia (Uea), il Centro Cicero per la ricerca internazionale sul clima, l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco, l’Alfred-Wegener-Institut e altre 80 istituzioni in tutto il mondo.

