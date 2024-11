Clima, esperta WMO: “probabile che la temperatura nel 2024 supererà il limite di 1,5°C”

MeteoWeb

“Dai dati provvisori che abbiamo da gennaio a settembre, è probabile che la temperatura media globale nel 2024 supererà il limite di 1,5°C dai livelli pre-industriali“: è quanto ha affermato Roberta Boscolo, Climate and Energy Lead dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), durante l’intervento agli Stati generali della Green Economy alla fiera Ecomondo a Rimini. “La temperatura media degli ultimi dieci anni è stata 1,2 – 1,3°C sopra la media pre-industriale. Nel 2023 è stata di 1,45°C superiore“. “Questo non significa che abbiamo già raggiunto il target dell’Accordo di Parigi. Questo si riferisce a decenni, non a mesi. Ma è un segnale molto critico“.

