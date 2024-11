Clima, la Terra ha subito un massiccio e rapido periodo di fusione dopo l’ultima era glaciale globale: lo studio

MeteoWeb

Alla fine dell’ultima era glaciale globale, la Terra ghiacciata ha raggiunto un limite di cambiamento climatico e si è scongelata fino a diventare un pianeta fangoso. I risultati di uno studio condotto dalla Virginia Tech forniscono la prima prova geochimica diretta di questa fase fangosa, nota come era “plumeworld ocean“, quando livelli di anidride carbonica alle stelle hanno costretto la Terra ghiacciata a un massiccio e rapido periodo di scioglimento. “I nostri risultati hanno importanti implicazioni per comprendere come il clima della Terra e la chimica degli oceani sono cambiati dopo le condizioni estreme dell’ultima era glaciale globale”, ha affermato l’autore principale Tian Gan, ex ricercatore post-dottorato della Virginia Tech. Gan ha lavorato con il geologo Shuhai Xiao allo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Terra ghiacciata

L’ultima era glaciale globale ebbe luogo circa 635-650 milioni di anni fa, quando gli scienziati ritengono che le temperature globali siano calate e le calotte polari abbiano iniziato a estendersi negli emisferi. Il ghiaccio in crescita ha riflesso più luce solare lontano dalla Terra, innescando una spirale di temperature in calo. “Un quarto dell’oceano era ghiacciato a causa di livelli di anidride carbonica estremamente bassi”, ha affermato Xiao.

Quando l’oceano di superficie si è chiuso, una catena di reazioni si è fermata:

il ciclo dell’acqua si è bloccato. Nessuna evaporazione e pochissima pioggia o neve.

Senza acqua, si è verificato un enorme rallentamento in un processo che consuma anidride carbonica chiamato erosione chimica, in cui le rocce si erodono e si disintegrano.

Senza erosione e alterazione, l’anidride carbonica ha iniziato ad accumularsi nell’atmosfera e a intrappolare il calore.

“Era solo questione di tempo prima che i livelli di anidride carbonica fossero abbastanza alti da rompere il pattern del ghiaccio”, ha affermato Xiao. “Quando è finito, probabilmente è finito in modo catastrofico“.

Il Plume world

All’improvviso, il calore cominciò a crescere. Le calotte polari iniziarono a ritirarsi e il clima della Terra fece marcia indietro in maniera furibonda. In soli 10 milioni di anni, le temperature medie globali oscillarono da -45°C a +48°C.

Ma il ghiaccio non si sciolse e non si rimescolò con l’acqua di mare allo stesso tempo. I risultati della ricerca dipingono un mondo molto diverso da quello che possiamo immaginare: vasti fiumi di acqua glaciale che si riversano come uno tsunami inverso dalla terra al mare, per poi accumularsi sopra l’acqua oceanica extra salata ed extra densa.

I ricercatori hanno testato questa versione del mondo preistorico osservando un insieme di rocce carbonatiche che si formarono quando l’era glaciale globale stava finendo. Hanno analizzato una certa firma geochimica, l’abbondanza relativa di isotopi di litio, registrata all’interno delle rocce carbonatiche. Secondo la teoria del plumeworld ocean, le firme geochimiche dell’acqua dolce sarebbero più forti nelle rocce formate sotto l’acqua di disgelo vicino alla costa che nelle rocce formate al largo, sotto il mare profondo e salato, ed è esattamente ciò che hanno osservato i ricercatori.

Le scoperte mettono meglio a fuoco il limite del cambiamento ambientale, ha detto Xiao, ma forniscono anche ai ricercatori ulteriori approfondimenti sulle frontiere della biologia e sulla resilienza della vita in condizioni estreme: caldo, freddo e fangoso.

