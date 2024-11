Clima: Trump prepara il ritiro dall’Accordo di Parigi

MeteoWeb

Il team di transizione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump sta preparando la documentazione per il ritiro dall’Accordo di Parigi sul clima e per ridurre le dimensioni di alcuni monumenti nazionali per consentire maggiori trivellazioni ed attività estrattive: è quanto riporta il New York Times. Trump dovrebbe anche porre fine alla sospensione delle autorizzazioni per le nuove esportazioni di gas naturale liquefatto verso i grandi mercati in Asia e in Europa e revocare una deroga che consente alla California e ad altri Stati di avere standard di inquinamento più severi.

Trump ha promesso durante la sua campagna di adottare molte delle azioni elencate nel rapporto del NYT. Karoline Leavitt, portavoce del team di transizione di Trump, ha affermato in risposta a una richiesta di Reuters che i risultati delle elezioni di martedì gli hanno dato un “mandato per attuare le promesse fatte durante la campagna elettorale. Le manterrà“.

L’amministrazione del presidente Joe Biden ha sospeso le approvazioni di nuove esportazioni di GNL a gennaio per completare uno studio sull’impatto ambientale ed economico delle esportazioni.

L’Accordo di Parigi, adottato nel 2015 durante la COP21, è un trattato internazionale volto a contrastare i cambiamenti climatici. I Paesi firmatari si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra, limitando l’aumento della temperatura globale a ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, con l’obiettivo di contenere il riscaldamento a 1,5°C. Ogni Paese ha obblighi di mitigazione, ma gli impegni sono volontari e progressivi, con revisioni periodiche. L’Accordo promuove anche il finanziamento per i Paesi in via di sviluppo per affrontare i cambiamenti climatici e le loro conseguenze.

