Gli scienziati di Clintel dichiarano la fine dell'”emergenza climatica”: “esagerato l’influenza della CO2”

Il 12 e 13 novembre, nella Camera dei deputati della Repubblica Ceca a Praga, la divisione ceca del Climate Intelligence Group (Clintel) internazionale ha organizzato una conferenza sul clima di due giorni, in cui “dichiara e afferma che l'”emergenza climatica” immaginata e immaginaria è finita”. Il comunicato redatto dagli eminenti scienziati e ricercatori che hanno parlato alla conferenza chiarisce che per diversi decenni gli scienziati del clima hanno “sistematicamente esagerato l’influenza della CO 2 sulla temperatura globale”.

La conferenza scientifica di alto livello ha inoltre dichiarato: “l’Intergovernmental Panel on Climate Change, che esclude partecipanti e articoli pubblicati in disaccordo con la sua narrazione, non rispetta il suo protocollo di segnalazione degli errori e trae conclusioni alcune delle quali sono disoneste, dovrebbe essere immediatamente smantellato“.

Questa dichiarazione supporta le conclusioni del principale rapporto di Clintel, “The Frozen Climate Views of the IPCC”.

Inoltre, gli scienziati alla conferenza hanno dichiarato che anche se tutte le nazioni passassero direttamente a emissioni nette zero, entro la data obiettivo del 2050 il mondo sarebbe solo di circa 0,1°C più freddo rispetto ad uno scenario senza alcuna riduzione delle emissioni.

Finora – segnalano gli esperti di Clintel – “i tentativi di mitigare il cambiamento climatico tramite accordi internazionali come l’Accordo di Parigi non hanno fatto alcuna differenza per la nostra influenza sul clima, poiché nazioni come Russia e Cina, India e Pakistan continuano ad espandere notevolmente la loro combustione di carbone, petrolio e gas”. “Il costo per raggiungere quella riduzione di 0,1°C del riscaldamento globale sarebbe di 2 quadrilioni di dollari, equivalenti a 20 anni di prodotto interno lordo mondiale”, evidenziano da Clintel.

Infine, la conferenza “invita l’intera comunità scientifica a cessare e desistere dalla persecuzione di scienziati e ricercatori che non sono d’accordo con l’attuale narrazione ufficiale sul cambiamento climatico e invece a incoraggiare ancora una volta la lunga e nobile tradizione di ricerca scientifica, indagine, pubblicazione e discussione libera, aperta e senza censure”.

Le principali conclusioni della riunione

“Il modesto aumento della concentrazione atmosferica di anidride carbonica che ha avuto luogo dalla fine della Piccola Era Glaciale è stato nettamente benefico per l’umanità. I prevedibili futuri aumenti dei gas serra nell’aria si riveleranno probabilmente anch’essi nettamente benefici. Il tasso e l’ampiezza del riscaldamento globale sono stati e continueranno a essere notevolmente inferiori a quanto gli scienziati del clima hanno a lungo previsto. Il Sole, e non i gas serra, ha contribuito e continuerà a contribuire alla stragrande maggioranza della temperatura globale. Le prove geologiche suggeriscono in modo convincente che il tasso e l’ampiezza del riscaldamento globale durante l’era industriale non sono né senza precedenti né insoliti. I modelli climatici sono intrinsecamente incapaci di dirci qualcosa su quanto riscaldamento globale ci sarà o se o in quale misura il riscaldamento abbia una causa naturale o antropica. Il riscaldamento globale continuerà probabilmente a essere lento, piccolo, innocuo e nettamente benefico. C’è un ampio consenso tra la comunità scientifica sul fatto che gli eventi meteorologici estremi non sono aumentati in frequenza, intensità o durata e che è improbabile che ciò accada in futuro. Sebbene la popolazione mondiale sia quadruplicata nel corso dell’ultimo secolo, i decessi medi annui attribuibili a qualsiasi evento correlato al clima o alle condizioni meteorologiche sono diminuiti del 99%. Le perdite finanziarie globali correlate al clima, espresse come percentuale del prodotto interno lordo annuo globale, sono diminuite e continuano a diminuire nonostante l’aumento delle infrastrutture costruite in pericolo. Nonostante i trilioni di dollari spesi principalmente nei Paesi occidentali per la riduzione delle emissioni, la temperatura globale ha continuato a salire dal 1990. Anche se tutte le nazioni, piuttosto che principalmente le nazioni occidentali, dovessero muoversi direttamente e insieme dall’attuale traiettoria verso le emissioni nette zero entro l’anno obiettivo ufficiale del 2050, il riscaldamento globale impedito entro quell’anno non sarebbe superiore a 0,05-0,1°C. Se la Repubblica Ceca, che ospita questa conferenza, dovesse passare direttamente alle emissioni nette zero entro il 2050, impedirebbe solo 1/4000 di grado di riscaldamento entro quella data target. Sulla base della stima dell’autorità di rete nazionale del Regno Unito secondo cui preparare la rete per emissioni nette zero costerebbe 3,8 trilioni di dollari (l’unica stima del genere che è correttamente calcolata), e sul fatto che la rete rappresenta il 25% delle emissioni del Regno Unito e che le emissioni del Regno Unito rappresentano lo 0,8% delle emissioni globali, il costo globale per raggiungere le emissioni nette zero si avvicinerebbe ai 2 quadrilioni di dollari, equivalenti a 20 anni di PIL annuale globale. In qualsiasi rete in cui la capacità nominale installata di energia eolica e solare supera la domanda media su quella rete, aggiungere ulteriore energia eolica o solare ridurrà a malapena le emissioni di CO 2 della rete, ma aumenterà notevolmente il costo dell’elettricità e tuttavia ridurrà i ricavi guadagnati sia dai nuovi che dagli attuali generatori eolici e solari. Le risorse di tecno-metalli necessarie per raggiungere emissioni nette zero globali sono del tutto insufficienti anche per una generazione di 15 anni di infrastrutture nette zero, quindi tale obiettivo è in pratica irraggiungibile. Poiché l’energia eolica e solare sono costose, intermittenti e più distruttive per l’ambiente per TWh generati rispetto a qualsiasi altra fonte energetica, i governi dovrebbero smettere di sovvenzionarle o di dar loro priorità e dovrebbero invece espandere la generazione di carbone, gas e, soprattutto, nucleare. L’Intergovernmental Panel on Climate Change, che esclude partecipanti e documenti pubblicati in disaccordo con la sua narrazione, non rispetta il suo stesso protocollo di segnalazione degli errori e trae conclusioni alcune delle quali sono disoneste, e dovrebbe essere immediatamente smantellato”.

Cos’è Clintel

Il gruppo Climate Intelligence (Clintel) è stato fondato nel 2019 dal Professore emerito di geofisica Guus Berkhout e dal giornalista scientifico Marcel Crok. L’obiettivo principale di Clintel è generare conoscenza e comprensione delle cause e degli effetti del cambiamento climatico, nonché degli effetti delle politiche climatiche.

Clintel ha pubblicato la World Climate Declaration (Dichiarazione mondiale sul clima), che è stata firmata da oltre 1960 scienziati ed esperti in tutto il mondo. Il suo messaggio centrale è “non esiste un’emergenza climatica”. Clintel ha pubblicato nel 2023 un’ampia valutazione del rapporto IPCC AR6, intitolata “The Frozen Climate Views of The IPCC”.

