CMCC alla COP29: la scienza supporta i negoziati sul clima a Baku

Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) partecipa alla COP29, la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che quest’anno si tiene a Baku, in Azerbaigian. Alla COP29, gli scienziati del CMCC sono impegnati a supportare i negoziati sul clima con approfondimenti scientifici e risultati di ricerca, in particolare nel contesto della delegazione dell’Unione Europea. Il CMCC sta organizzando una serie di eventi collaterali che affrontano urgenti sfide climatiche, incoraggiando il dialogo ed esplorando soluzioni innovative che possono aiutare a promuovere l’azione per il clima in una varietà di campi diversi.

I ricercatori del CMCC sono stati invitati come relatori principali a numerosi eventi ospitati da istituzioni internazionali, sottolineando il ruolo significativo del centro come punto di riferimento per la scienza e la politica del clima.

Il team del CMCC alla COP29 comprende Matteo Bellotta, Elisa Calliari, Maria Vincenza Chiriacò, Marta Ellena, Caterina Guidi e Anna Pirani, che supporteranno la delegazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nei negoziati incentrati sull’UE. Jaroslav Mysiak rappresenterà il CMCC al posto del Direttore Scientifico Giulio Boccaletti, mentre Shouro Dasgupta fungerà da delegato per il Burkina Faso.

Il coinvolgimento pratico del CMCC alla COP29 sottolinea la sua dedizione alla scienza del clima e alle soluzioni politiche attuabili, sottolineando l’importanza della ricerca basata sulle prove nell’affrontare le sfide climatiche globali.

