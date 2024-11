Coldiretti a Ecomondo con incontri su bio e innovazioni green salva clima

MeteoWeb

Coldiretti sarà presente a Ecomondo con uno spazio espositivo dedicato ai principali temi della fiera italiana sulle tecnologie e soluzioni per l’economia circolare. Al Padiglione B5 (stand 208-310), durante i quattro giorni dell’evento, Coldiretti organizzerà incontri e degustazioni per sensibilizzare il pubblico e i professionisti sull’importanza della “green e circular economy”. Tra gli argomenti affrontati ci saranno rigenerazione del suolo, cambiamenti climatici, mercato del biologico, bioenergie, giovani e innovazione.

Il primo evento di rilievo è in programma domani martedì 5 novembre alle ore 14 (Agorà Augusto, Padiglione 02), con il convegno “Il biologico in Italia tra filiera corta e mercati esteri”. Con la partecipazione della presidente di Coldiretti Bio, Letizia Gardoni, l’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione del comparto biologico in Italia e il suo posizionamento nei mercati.

Sempre il 5 novembre, alle 15:30, seguirà il convegno “Buone pratiche agricole efficienti e sostenibili”, in collaborazione con Novamont, dove si discuteranno opportunità e sfide per la diffusione di prodotti sostenibili in vista degli obiettivi della transizione ecologica. In particolare, verrà presentato il caso studio dell’acido pelargonico, una molecola naturale, biodegradabile in acqua, sedimenti e suolo, impiegata nei formulati Ager-B per diserbo, spollonature, fitoregolazione e disseccamento.

Il 7 novembre alle ore 10 (Innovation Arena – Hall Sud), il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini interverrà al panel “L’offerta decarbonizzata dei prodotti, servizi e soluzioni di Eni”, dove si approfondiranno i temi riguardanti l’importanza dei biocarburanti e il ruolo dell’innovazione tecnologica nella prevenzione e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Lo stesso giorno (ore 10 Sala Ravezzi 2, Hall Sud) si terrà la terza edizione degli “Stati Generali della Salute del Suolo”, organizzata dal Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, European Mission A Soil Deal for Europe, Re Soil Foundation, Coldiretti e il Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia (GCNB). La sessione mattutina sarà dedicata agli aggiornamenti normativi europei e agli elementi chiave per la tutela del suolo, mentre nel pomeriggio ci sarà un focus sullo scenario italiano, l’agricoltura rigenerativa e le buone pratiche di rigenerazione del suolo nelle comunità locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.