La collaborazione per un futuro nucleare sicuro: la Serbia incontra l’Aiea

Il ministro serbo dell’ Energia Dubravka Djedovic Handanovic ha incontrato a Belgrado il vicedirettore generale dell’Agenzia internazionale per l’ Energia atomica (Aiea) Hua Liu. I due hanno discusso del sostegno e della cooperazione nello sviluppo delle infrastrutture nazionali per l’uso pacifico dell’energia nucleare, secondo quanto riporta la stampa locale. “Abbiamo considerato le opzioni per continuare la cooperazione con l’Aiea, innanzitutto creando una base di conoscenza, attraverso il sostegno delle capacità e lo sviluppo di una forza lavoro qualificata in Serbia nel campo dell’ energia nucleare”, ha dichiarato Djedovic Handanovic, che ha ricordato il Memorandum d’intesa nel campo dell’ Energia nucleare firmato nel mese di luglio da più di 20 istituzioni, tra cui ministeri, facoltà, istituti scientifici e aziende energetiche.

