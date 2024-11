“Si sta verificando il collasso dell’automotive europeo”, le intenzioni dell’Italia

MeteoWeb

“Si sta verificando il collasso dell’automotive europeo, lo dissi a Cernobbio a settembre e lo dissi con chiarezza al primo vertice dopo l’estate fatto dalla presidenza ungherese che bisognava agire subito. Per questo noi, e domani lo illustrerò anche al vertice delle tre associazioni di impresa di Italia, Francia Germania che si riunisce a Parigi con i ministri, ci accingiamo a presentare al Consiglio competitività del 28 novembre un nostro position paper con il governo ceco su cui stiamo raccogliendo l’adesione degli altri stati”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in video collegamento all’iniziativa “Panorama On The Road”, che fa tappa a Matera con diretta su Trm h24.

Il documento, ha spiegato Urso, dice: “visto quello che sta accedendo, anticipiamo la revisione, già prevista nel regolamento dei veicoli leggeri per la fine del 2026 e quella per i veicoli pesanti per il 2027, e non aspettiamo la chiusura degli stabilimenti in Europa e rivediamo il percorso, non l’obiettivo, il target del 2035 che resta ma il percorso per giungere vivi”.

“E anche come dice Mario Draghi – ha aggiunto – piena neutralità tecnologica, utilizziamo tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, imponenti e significative risorse anche comuni sugli investimenti delle imprese e in quel caso sì, un piano incentivi europeo per le famiglie europee stabile e duraturo nel tempo, e nel contempo garantiamo che nel 2035 le batterie elettriche siano prodotte in Europa, con materie prime critiche sotto il nostro controllo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.