Collezione Antropocene, la prima dedicata alle ricadute ambientali delle azioni umane

MeteoWeb

Collezione Antropocene, la prima collezione italiana dedicata alle ricadute ambientali delle azioni umane, si terrà sabato 30 novembre alle 11 al MUSE. Una collezione museale di nuova concezione, simbolo dell’alleanza fra Scienze e Environmental Humanities per accogliere, comprendere e illuminare l’attuale crisi ambientale nella sua complessità di cause sociali, economiche, politiche e etiche. “Nata grazie alla vincita dell’avviso pubblico PAC2022-2023 – Piano Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, la mostra ci aiuta a interpretare l’epoca geologica in cui viviamo grazie alle opere e le visioni di 17 artiste e artisti”, si legge nel comunicato.

Interverranno:

Massimo Bernardi, direttore MUSE

Stefano Cagol, curatore della mostra

Carlo Maiolini, project manager della mostra

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.