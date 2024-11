Colombia, crollo in una miniera d’oro: 4 morti

MeteoWeb

Un tragico incidente in Colombia ha causato la morte di almeno 3 persone, rimaste sepolte all’interno di una miniera d’oro illegale nel municipio di Timbiquí, nel dipartimento di Cauca. Le pareti della miniera, improvvisata e in condizioni precarie, sono crollate per ragioni ancora da chiarire. Sei minatori sono riusciti a salvarsi prima che la struttura cedesse, ma purtroppo non sono riusciti a soccorrere gli altri. Le autorità locali stanno indagando per stabilire le cause esatte del crollo, escludendo però che le forti piogge recenti nella zona siano state un fattore scatenante.

