Colpito da fucilata durante una battuta di caccia al cinghiale: un morto in Sardegna

Una battuta di caccia al cinghiale è finita in tragedia in Sardegna. Durante la prima giornata della stagione di caccia, un uomo di 58 anni è stato colpito da una fucilata alla pancia, con una dinamica ancora da accertare. È successo a Sedilo, nell’Oristanese. Vani i tentativi di rianimarlo da parte del 118: l’uomo è morto praticamente sul colpo, rendendo inutile l’intervento dell’elisoccorso che avrebbe dovuto portarlo in ospedale. Si indaga ora sulla dinamica per ricostruire cosa sia accaduto e risalire a chi ha sparato la fucilata fatale.

