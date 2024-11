Dallo spazio alla cucina: i coltelli SpacePep’s realizzati con pezzi dei razzi Ariane 5 | FOTO

MeteoWeb

Un nuovo progetto porta la missilistica in cucina. SpacePep’s riutilizza metalli provenienti dalla produzione di razzi Ariane 5 e legno procurato in maniera sostenibile dalle foreste della Guyana francese per creare coltelli da cucina personalizzabili. L’Agenzia Spaziale Europea supporta le imprese di tutto il mondo attraverso partnership e programmi di licenza. Nadia Lüders, responsabile delle licenze e delle partnership per il marchio presso l’ESA, spiega: “siamo attenti a collaborare con organizzazioni che condividono i valori dell’Agenzia, e quindi siamo particolarmente orgogliosi di lavorare a un progetto di cui tutti i profitti sostengono l’Associazione comunitaria locale Polakat, impegnata nella promozione dell’agricoltura sostenibile e del patrimonio gastronomico della Guyana francese”.

Cucinare con Ariane

Seguendo il principio del chimico francese Antoine Lavoisier, “nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma,” SpacePep’s dona nuova vita a materiali che un tempo sono stati impiegati nell’industria spaziale, creando qualcosa che si presta alla vita di tutti i giorni. I metalli provengono dal processo di produzione dei razzi Ariane 5, per esempio pezzi di booster o viti utilizzati nel loro assemblaggio. “Riproporre i metalli di Ariane nei coltelli di SpacePep’s simboleggia la continuazione dell’eredità spaziale europea, in un modo che la collega direttamente alla vita di tutti i giorni” spiega Teddy Peponnet, fondatore di SpacePep’s.

“Ogni pezzo di metallo proveniente dal razzo è tagliato a macchina e sapientemente integrato nei manici dei coltelli dai maestri tagliatori di Fontenille Pataud a Thiers, in Francia, una città che si contraddistingue per la sua tradizionale produzione di coltelli di grande raffinatezza. Questo processo attento assicura che l’eredità dei successi spaziali europei possa essere percepita in ogni coltello artigianale”.

Lo spazio incontra le foreste della Terra

SpacePep’s collabora con gli artigiani locali e utilizza legno proveniente dalle foreste della Guyana francese per i manici dei coltelli. Vengono utilizzati sei diversi tipi di legno, ognuno con caratteristiche uniche, che variano dalle ricche tonalità di Purpleheart agli intricati motivi del Marblewood. Tutto il legno proviene da foreste gestite in modo sostenibile, come confermato dalla certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (PEFC). Questa dedizione alla responsabilità ambientale riflette una delle missioni chiave di SpacePep’s: contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile. Riproponendo materiali altrimenti inutilizzati e garantendo che il legno venga procurato eticamente, SpacePep’s crea prodotti che non si limitano a soddisfare l’occhio con il loro design, ma sono anche funzionali ed eco-consapevoli.

Sostenere l’Associazione Polakat

Tutti i profitti del progetto SpacePep’s vanno a sostenere l’Associazione Polakat, un’organizzazione locale della Guyana francese dedicata alla promozione dell’agricoltura sostenibile e del patrimonio gastronomico della Guyana francese. ‘Polakat’ significa ‘mangiare bene’ nella lingua amerindia Teko, parlata dalle comunità indigene della regione. Attraverso questa iniziativa, SpacePep’s contribuisce a finanziare un progetto di ricerca incentrato sulla coltivazione della tonka, una spezia spontanea preziosa che cresce nelle foreste della Guyana francese.

Lavorare per un volo spaziale più sostenibile

A dicembre, il programma Ariane compie 45 anni. Quando Ariane 1 lasciò lo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, per raggiungere con successo lo spazio il 24 dicembre 1979, l’avventura indipendente dell’Europa nello spazio ebbe inizio. La sua evoluzione continua fino ad oggi, con il recente lancio del modulare, flessibile e potente Ariane 6. Al pari dei razzi europei, anche il sito di lancio si modernizza. Lo spazioporto europeo mira a raggiungere il 90% di utilizzo di energia rinnovabile entro la fine del 2025. Insieme, la base di lancio e la giungla che la circonda coprono 690 km 2. Il sito protegge anche un’abbondanza di fauna selvatica e piante. Attraverso questo impegno e molte altre iniziative, l’ESA è determinata a ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività spaziali, garantendo al contempo a tutti continui benefici legati all’esplorazione spaziale.

Il progetto di SpacePep’s fonde perfettamente entrambi questi impegni fondamentali per l’ESA, l’esplorazione dello spazio e la sostenibilità per le comunità sulla Terra. Per celebrare i 45 anni di Ariane, è stata progettata e prodotta un’edizione limitata, con appena 100 articoli disponibili. Ciascuno di essi è numerato, e realizzato con un pezzo di Ariane 5 nel manico di amoretto.

