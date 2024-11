Commissione Covid, Alberto Donzelli nominato consulente: “Fare chiarezza su ombre”

MeteoWeb

Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina del professor Alberto Donzelli come consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul Covid. La decisione, come spiegato dai componenti del partito nella Commissione, è stata presa “nell’ambito delle attività della Commissione d’inchiesta, alla luce di quanto stabilito nell’ultimo Ufficio di presidenza“.

Il professor Donzelli, laureato in Medicina e specializzato in Igiene, Medicina preventiva e Scienza dell’Alimentazione, vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore della Sanità pubblica. In passato, ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio superiore della Sanità.

Fratelli d’Italia ha sottolineato che “siamo sicuri che la sua professionalità ed esperienza daranno un importante contributo al lavoro che intende portare avanti la Commissione, per fare chiarezza sulle ombre ed opacità che hanno riguardato la gestione, anche sul piano medico sanitario, della pandemia di Covid“.

L’annuncio conferma l’intenzione della Commissione di approfondire le dinamiche che hanno caratterizzato la gestione sanitaria durante l’emergenza pandemica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.