Compensare la CO₂ non fermerà il cambiamento climatico: lo studio

Puntare sull’assorbimento del carbonio da parte di risorse naturali come le foreste non sarà sufficiente a fermare il riscaldamento globale. È quanto emerge da un nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Oxford e pubblicato sulla rivista Nature. Secondo gli autori, i cosiddetti “pozzi naturali” di carbonio, come le foreste e gli oceani, svolgono un ruolo cruciale nel moderare l’impatto delle attuali emissioni, contribuendo a ridurre le concentrazioni di CO₂ atmosferica. Tuttavia, le politiche di governi e aziende sembrano concentrarsi sempre più su questi “pozzi” come soluzione al cambiamento climatico, piuttosto che sulla riduzione delle emissioni e sullo stoccaggio geologico del carbonio.

Gli autori dello studio avvertono che questa strategia è destinata a fallire. Propongono di ridefinire l’obiettivo di emissioni nette zero, adottando il concetto di “Geological Net Zero“, che prevede che ogni tonnellata di emissioni di CO₂ sia compensata dallo stoccaggio permanente di una tonnellata equivalente sotto terra. Il professor Myles Allen, che ha guidato la ricerca, sottolinea: “Stiamo già contando sulle foreste e sugli oceani per ripulire le nostre emissioni passate, la maggior parte delle quali derivano dalla combustione di cose che abbiamo estratto dal terreno. Non possiamo aspettarci che compensino anche le emissioni future. Entro la metà del secolo, qualsiasi carbonio che esce ancora dal terreno dovrà tornare giù, in uno stoccaggio permanente.”

La professoressa Kirsten Zickfeld della Sim

on Fraser University, co-autrice di uno studio del 2009 sulle emissioni nette zero, aggiunge: “È un’ipotesi comune che rimuovere il carbonio dall’atmosfera per compensare la combustione di combustibili fossili sia efficace quanto non bruciare combustibili fossili in primo luogo. Non lo è. Compensare l’uso continuato di combustibili fossili con la rimozione del carbonio non sarà efficace se la rimozione è già considerata parte del ciclo naturale del carbonio e se il carbonio non è immagazzinato in modo permanente. A meno che non riusciamo ad aumentare la trasparenza nella rendicontazione nazionale dei gas serra e nella definizione degli obiettivi, le compensazioni diventeranno parte del problema anziché parte della soluzione.”

Questo studio mette in evidenza l’urgenza di adottare soluzioni più concrete per affrontare il cambiamento climatico, spingendo per un impegno serio nel ridurre le emissioni alla fonte e nello stoccaggio geologico permanente del carbonio.

