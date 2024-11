Comunicazioni interrotte sul volo Torino-Lamezia: panico a bordo

MeteoWeb

L’interruzione delle comunicazioni tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo ha scatenato momenti di panico su un aereo partito da Torino e diretto Lamezia Terme (Catanzaro). È successo il 20 novembre sul volo Ryanair FR937, partito alle 8:20 dal capoluogo piemontese. Il problema con le comunicazioni è insorto poco dopo il decollo, costringendo il pilota a seguire le procedure standard di emergenza. L’aereo, infatti, non ha potuto continuare il viaggio verso la Calabria a causa del problema riscontrato. Il pilota ha dovuto mantenere il velivolo in volo nelle vicinanze di Torino, compiendo diversi giri, in attesa del ripristino delle comunicazioni e delle istruzioni dalla torre di controllo.

Nel frattempo, tra i passeggeri a bordo è salita la tensione. A questa situazione si sono aggiunte le turbolenze, che hanno causato malesseri, panico, vomito e pianti tra i passeggeri. Il tutto si è risolto dopo circa mezz’ora, quando il pilota ha ottenuto l’autorizzazione per il rientro all’aeroporto di Torino. Nonostante i disagi, il pilota è riuscito comunque a garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio seguendo le procedure di emergenza.

Dopo le verifiche tecniche, è stato organizzato un secondo volo, che è decollato intorno alle 11. Tuttavia, dopo l’esperienza appena vissuta, circa 20 passeggeri hanno scelto di non proseguire il viaggio in aereo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.