Conferita la delega per il progetto di valorizzazione del territorio montano

La Prof.ssa Marina Brambilla, Rettore dell’Università degli Studi di Milano, nei giorni scorsi ha conferito alla Prof.ssa Anna Giorgi la delega per la “Promozione del progetto di sviluppo didattico, di ricerca e di terza missione connesso alla valorizzazione del territorio montano”. L’incarico evidenzia l’attenzione crescente dell’Ateneo alla tematica montana e consolida l’impegno della Statale nella promozione dello sviluppo sostenibile e valorizzazione di questi territori mediante specifiche per le montagne, coordinate dal polo montano UNIMONT della Statale di Milano. Al riguardo la Prof.ssa Giorgi dichiara: “ringrazio il rettore per il riconoscimento, l’interesse e l’attenzione al lavoro svolto dal polo UNIMONT in questi anni, oggi accreditato su tutti i tavoli di lavoro nazionali ed europei che si occupano di montagna, e ormai pronto a consolidare e rafforzare la propria azione, ampliando il network e le collaborazioni, dal livello locale a quello europeo, per sviluppare attività e progetti che rispondano alle sfide ecologiche ed economiche delle aree montane promuovendo soluzioni innovative e sostenibili.

La valorizzazione delle aree montane è una sfida cruciale per un Paese come l’Italia coperto per più del 35% da montagne. Lavorare in un contesto che promuove la sinergia tra formazione, ricerca e supporto alle istituzioni per la tutela ambientale, nonché lo sviluppo sociale ed economico delle montagne insieme a tanti colleghi, studenti italiani e stranieri, nonché con i ricercatori, tecnici, project manager e collaboratori del team UNIMONT è un’esperienza professionale unica e appassionante”.

