Congiunzione Luna-Venere, stasera spettacolo celeste

MeteoWeb

Stasera un evento astronomico da non perdere: la congiunzione tra la Luna e Venere. Poco dopo il tramonto, il pianeta Venere e la falce di Luna crescente appariranno nel cielo quasi simultaneamente, creando uno spettacolo visibile a occhio nudo per chiunque alzi lo sguardo. Sebbene i due astri si trovino relativamente vicini nel cielo, in realtà appartengono a due costellazioni differenti: Venere è posizionato nella costellazione dell’Ofiuco, mentre la Luna risiede nel Sagittario.

La congiunzione è un fenomeno che si verifica quando due oggetti celesti si trovano vicini nel cielo terrestre. In questo caso, la Luna si sta avvicinando a Venere, il pianeta che brilla sempre con una luce intensa grazie alla riflessione della luce solare sulle sue dense nubi. Nonostante la vicinanza apparente, i due corpi sono separati da milioni di km: la Luna si trova a una distanza media di circa 384mila km dalla Terra, mentre Venere orbita molto più lontano, a circa 41 milioni di km dal nostro pianeta.

Il fenomeno sarà visibile poco dopo il tramonto, quando il cielo inizierà a scurirsi, permettendo alla brillantezza di Venere e alla delicata luce della Luna crescente di emergere con chiarezza. Questa congiunzione rappresenta un’occasione speciale per gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia immergersi nella bellezza dei fenomeni celesti. Osservare la danza di questi corpi celesti nel cielo autunnale può essere un modo per riscoprire il legame tra Terra e cosmo, ricordandoci quanto siano affascinanti i movimenti del nostro Sistema Solare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.