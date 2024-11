Consegna speciale alla stazione spaziale cinese, arrivato il cargo Tianzhou-8

MeteoWeb

Il veicolo cargo Tianzhou-8 ha raggiunto con successo la stazione spaziale Tiangong, portando rifornimenti e materiali per esperimenti cruciali. Il lancio è avvenuto ieri dalla base di Wenchang, grazie a un razzo Long March 7. Dopo circa 3 ore, il veicolo si è agganciato al porto posteriore della stazione, come confermato dal China Manned Space Engineering Office (CMSEO).

Il prezioso carico di Tianzhou-8

A bordo di Tianzhou-8 oltre 6 tonnellate di materiali, tra cui 458 km destinati a esperimenti scientifici. Una delle ricerche principali riguarda mattoni realizzati con simulanti del regolite lunare. Questi materiali verranno esposti alle dure condizioni dello Spazio per 3 anni e successivamente analizzati sulla Terra. Questo studio è fondamentale per lo sviluppo di habitat per la futura Stazione di Ricerca Lunare Internazionale prevista per il 2030.

Tra gli altri esperimenti figurano studi biologici sull’impatto della microgravità e della mancanza di campo magnetico sull’espressione genica. I campioni saranno congelati e riportati sulla Terra per confronti con gruppi di controllo, approfondendo le conoscenze sugli effetti del viaggio spaziale su comportamento, riproduzione e funzioni cerebrali.

Un anno ricco di attività spaziali

Tianzhou-8 offre capacità di carico superiori rispetto ai suoi predecessori, segnando un ulteriore miglioramento nella logistica spaziale cinese. Questo lancio rappresenta la 56ª missione orbitale cinese del 2024, in un anno ricco di attività spaziali tra cui la missione Chang’e-6 che ha raccolto campioni dal lato oscuro della Luna.

La Cina continua a espandere le sue ambizioni spaziali, con piani per ampliare la Tiangong e lanciare nuovi veicoli cargo a basso costo come Qingzhou e Haolong. L’obiettivo è rafforzare la capacità di rifornire la stazione spaziale e aprire nuove frontiere nell’esplorazione dello Spazio.

