COP29, esiti e prospettive della conferenza di Baku: appuntamento con i membri della delegazione italiana

La delegazione italiana che ha attivamente partecipato ai negoziati alla COP29 analizza gli esiti della Conferenza di Baku con approfondimenti tematici sui punti nevralgici che hanno caratterizzato l’appuntamento di quest’anno: New Collective Quantified Goal on Climate Finance, implementazione del Loss and Damage Fund, sviluppo dei National Adaptation Plans, disposizioni dell’Articolo 6 relative al land-based carbon removal. Il webinar è in programma giovedì 28 novembre alle ore 15:00.

Intervengono:

Federica Fricano – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Anna Pirani – CMCC, Direttrice Predicting socio-economic impacts of climate change

Membri della delegazione italiana alla COP29

