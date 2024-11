COP29: 50 paesi firmano la Water for Climate Action

MeteoWeb

Il 21 novembre 2024, nell’ultimo giorno delle sue giornate tematiche, la presidenza della COP29 ha ufficialmente lanciato l’iniziativa Water for Climate Action, con la relativa dichiarazione, che ha già ottenuto il consenso di quasi 50 paesi. Gli stati firmatari si sono impegnati ad adottare approcci integrati per affrontare le cause e gli effetti del cambiamento climatico sui bacini idrici, promuovendo una cooperazione rafforzata sia a livello regionale che internazionale.

La dichiarazione sollecita, inoltre, l’integrazione di misure di mitigazione e adattamento legate all’acqua all’interno delle politiche climatiche nazionali, comprese quelle relative agli NDC (Nationally Determined Contributions) e ai NAP (National Adaptation Plans). Al fine di raggiungere questi obiettivi, i firmatari si sono impegnati a lavorare congiuntamente per implementare la ricerca scientifica sulle cause e gli impatti del cambiamento climatico sulle risorse idriche, condividendo i dati e creando nuovi scenari climatici a livello di bacino idrico.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di numerose organizzazioni internazionali, tra cui Wwf, Water.org & Water Equity, lo Stockholm International Water Institute e la Banca islamica per lo sviluppo. Il presidente della COP29, Mukhtar Babayev, ha sottolineato che “l’acqua è il collegamento che scorre tra le crisi climatiche, della biodiversità e della desertificazione. Rafforzando la collaborazione tra i paesi e tra le Cop, l’iniziativa Water for Climate Action ci consentirà di agire su tutti e tre i fronti.”

Inger Andersen, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ha dichiarato: “Mentre gli impatti della crisi climatica diventano sempre più estremi, non è mai stato così importante per il mondo gestire gli ecosistemi di acqua dolce. Il Baku Dialogue on Water for Climate Action lanciato oggi alla COP29 contribuirà a rafforzare le priorità idriche nell’agenda climatica globale.”

Il lancio dell’iniziativa Water for Climate Action segna la conclusione del ciclo di giornate tematiche della Presidenza della COP29.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.