Cop29: accordo storico tra Italgas e Socar per rivoluzionare la distribuzione del gas

Italgas e Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic) hanno firmato oggi, nell’ambito della Cop29, un Cooperation Agreement che rinnova e potenzia la collaborazione tra i due gruppi industriali. L’accordo, sottoscritto da Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, ed Elshad Nassirov, Vicepresidente di Socar per il settore gas, “consolida una partnership strategica finalizzata a promuovere innovazione, efficienza e sostenibilità nel settore della distribuzione del gas”, si legge in una nota. Tra i principali ambiti di collaborazione si evidenziano lo scambio di best practice e tecnologie per incentivare la transizione energetica e la digitalizzazione, con un focus specifico sulla decarbonizzazione delle infrastrutture, attraverso il rilevamento delle dispersioni di gas con tecnologia Picarro e la digitalizzazione dei processi mediante la metodologia agile, già adottata dal 2018 nella digital factory di Italgas, fulcro della trasformazione digitale del gruppo.

L’intesa rappresenta un passo avanti rispetto all’accordo esistente tra Bludigit, la Digital Company di Italgas, e Azerigas Production Union, responsabile della distribuzione e vendita di gas naturale in Azerbaigian, per l’individuazione delle dispersioni nella rete gas e la riduzione delle emissioni nel settore della distribuzione. La tecnologia CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) di Picarro è già utilizzata in fase pilota, insieme all’analisi dei dati raccolti, per migliorare l’efficacia e la tempestività nell’individuazione delle perdite, anche di minore entità, e per ottimizzare gli interventi di manutenzione preventiva della rete.

“Crediamo fortemente nel valore della cooperazione e del confronto a livello globale – ha dichiarato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas – per accelerare sulla via della transizione al net zero. Siamo entusiasti di intraprendere un percorso di partnership con Socar che, come noi, considera l’innovazione tecnologica e la sostenibilità pilastri fondamentali della crescita. In questo contesto, l’accordo ha un rilievo strategico poiché ci permetterà di ampliare le risorse da destinare allo studio di soluzioni breakthrough e di esplorare nuove tecnologie che ci permetteranno di rafforzare ulteriormente la leadership unanimemente riconosciutaci a livello globale nel settore della distribuzione del gas”.

“Siamo lieti di approfondire la nostra collaborazione con Italgas, un’azienda che condivide l’impegno di Socar verso l’innovazione e la sostenibilità – ha dichiarato la società azera -. Questo accordo rappresenta un importante traguardo nel nostro percorso verso un futuro net-zero, permettendoci di integrare tecnologie avanzate come la CRDS di Picarro nella nostra infrastruttura di distribuzione del gas. Rafforzando le nostre capacità di rilevamento delle perdite e incrementando la digitalizzazione, non solo ottimizziamo l’efficienza, ma diamo anche un contributo significativo alla riduzione delle emissioni lungo tutta la rete”.

La riduzione delle emissioni lungo l’intera filiera infrastrutturale del gas, essenziale per il progresso verso un’economia net-zero, sarà il tema centrale dell’evento organizzato da Italgas il 15 novembre presso l’Italian Pavilion alla Cop29. Il dibattito, intitolato “Methane Emissions in the Global Path to Net Zero: Infrastructure as a Catalyst for Sustainable Gas Trade,” vedrà la partecipazione di figure istituzionali, rappresentanti di think tank, ONG e operatori del settore. Durante l’evento si discuterà l’urgenza di contenere le emissioni di metano per contrastare il cambiamento climatico, esplorando strategie industriali, finanziarie e politiche applicabili a ogni componente della catena infrastrutturale, con un’attenzione particolare anche ai Paesi in via di sviluppo.

