COP29: città asiatiche e statunitensi principali centri di emissione di gas serra

Le città asiatiche e statunitensi sono i principali centri di emissione di gas serra, con Shanghai al primo posto come città più inquinante. Secondo i dati presentati da Climate Trace durante la COP29 a Baku, 7 aree – 6 in Cina e 1 in Texas – superano ciascuna il miliardo di tonnellate di emissioni di gas serra all’anno. La ricerca, basata su osservazioni satellitari, monitoraggi terrestri e intelligenza artificiale, ha analizzato oltre 9.000 aree urbane per misurare emissioni di CO₂, metano, protossido di azoto e altri inquinanti.

Shanghai ha registrato 256 milioni di tonnellate di gas serra, superando le emissioni annuali di interi Paesi come Colombia o Norvegia. Seguono Tokyo con 250 milioni di tonnellate, New York con 160 milioni, Houston con 150 milioni e Seul con 142 milioni. I maggiori aumenti di emissioni nel 2022-2023 si sono verificati in Cina, India, Iran, Indonesia e Russia, mentre le diminuzioni più significative si osservano in Venezuela, Giappone, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

