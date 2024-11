Cop29: ecco perché raccogliere fondi per il clima è così difficile

MeteoWeb

Affrontare i cambiamenti climatici nei Paesi più poveri richiede un impegno finanziario colossale: trilioni di dollari. Una recente ricerca ha evidenziato che ogni dollaro investito oggi potrebbe risparmiare almeno quattro dollari di danni futuri. Ma nonostante l’urgenza, raccogliere i fondi per il clima continua a essere un’impresa ardua. Quali sono le soluzioni innovative per superare questa sfida?

Durante la conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop29) a Baku, AFP ha intervistato Avinash Persaud, consigliere speciale per il clima presso la Banca interamericana di sviluppo, uno dei maggiori esperti del settore. Persaud ha spiegato che, secondo gli economisti incaricati dalle Nazioni Unite, i Paesi in via di sviluppo, esclusa la Cina, avranno bisogno di circa 1.000 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 per ridurre la loro impronta di carbonio e adattarsi agli effetti del riscaldamento globale. Questi fondi potrebbero provenire da governi stranieri, istituzioni di credito come la Banca Mondiale o dal settore privato.

Tuttavia, non tutti i progetti sono ugualmente attrattivi per gli investitori. Come sottolinea Persaud: “Il settore privato ama le centrali solari ed eoliche perché c’è un ritorno sull’investimento quando i cittadini acquistano l’elettricità prodotta. D’altro canto, gli investitori sono molto meno interessati alle dighe, che non generano alcun reddito”. Persaud, ex consigliere del Primo Ministro delle Barbados, Mia Mottley, aggiunge: “Purtroppo, non c’è magia nella finanza. Quindi è necessario molto denaro pubblico”.

Nei Paesi ricchi, in particolare in quelli dell’Unione Europea, che è il maggior contributore dei fondi internazionali per il clima, i principali donatori si trovano a dover affrontare forti pressioni politiche ed economiche a livello nazionale. Come osserva Persaud: “I governi non vengono eletti per aumentare i bilanci degli aiuti e inviare più denaro all’estero”.

Il finanziamento per progetti come i muri marini è particolarmente problematico, dato che questi richiedono decenni per ripagarsi da soli, mentre i Paesi indebitati fanno fatica a prendere in prestito denaro a tassi vantaggiosi. Secondo Persaud, le banche di sviluppo potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre il costo dei prestiti, mentre nuove tasse sulle industrie inquinanti potrebbero raccogliere centinaia di miliardi di dollari. “Sistemi ‘innovativi’ di questo tipo esistono già”, afferma, citando un esempio negli Stati Uniti: “0,09 dollari per barile di petrolio vengono versati in un fondo per coprire i costi di bonifica in caso di scarichi nell’ambiente”.

Riferendosi ai gas serra, Persaud spiega: “È la stessa cosa per l’atmosfera, si tratta di scarichi”. A suo avviso, se misure simili fossero estese a tutti i combustibili fossili, si potrebbero raccogliere i fondi necessari. Questo approccio aiuterebbe i Paesi più poveri a riprendersi da disastri naturali – “perdite e danni”, nel linguaggio delle Nazioni Unite – un tema che solitamente preoccupa pochi investitori. “Se riusciamo a stabilire queste tasse di solidarietà qua e là per cose che sono impossibili da finanziare altrimenti, allora potremmo colmare questo divario”, suggerisce Persaud.

Il veterano delle trattative internazionali conclude: “Niente di tutto questo è facile. Raccogliere il denaro è difficile. Spendere questi soldi in modo saggio è difficile. Farli arrivare alle persone che ne hanno più bisogno è difficile. Ma 1.000 miliardi di dollari all’anno sono una richiesta realistica se sostenuta da 300 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici da parte dei Paesi ricchi, tre volte di più rispetto al loro attuale impegno”.

