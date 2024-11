Cop29, Greenpeace: “l’intervento di Meloni intriso di propaganda fossile”

MeteoWeb

Commentando il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa mattina nell’ambito della COP29 in corso a Baku, Chiara Campione, Direttore del Programma di Greenpeace Italia dichiara: “L’intervento fatto oggi dalla premier Meloni alla COP29 è talmente intriso di propaganda fossile che sembra essere stato scritto a quattro mani con ENI. Le sue parole ricalcano infatti in tutto e per tutto la retorica ingannevole con cui il colosso italiano del gas e del petrolio cerca di bloccare ogni possibilità di cambiamento nel nostro Paese. Meloni mente sapendo di mentire quando sostiene che non ci siano alternative alle fonti fossili, ignorando deliberatamente le energie rinnovabili, già mature e disponibili, che potrebbero garantire una via d’uscita dalla crisi climatica“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.