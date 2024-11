Cop29: il Padiglione Italia di Baku ospiterà cinquanta eventi dedicati a clima ed energia

MeteoWeb

Sono cinquanta gli eventi in programma nel Padiglione Italia allestito a Baku per la Cop29, un contributo significativo che accompagna la partecipazione italiana alla Conferenza delle Parti sul Clima. Lo spazio, organizzato dal MASE, sarà aperto a partire dall’11 novembre e ospiterà fino a sei eventi al giorno, con una pausa prevista per domenica 17 e per venerdì 22 novembre, in concomitanza con i negoziati finali. L’iniziativa vede la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e di numerosi partner pubblici e privati che hanno aderito alla manifestazione di interesse.

Le dichiarazioni del ministro Pichetto

Il ministro Gilberto Pichetto ha espresso soddisfazione: “E’ motivo di soddisfazione – afferma – questa qualificata partecipazione alla Conferenza di Baku, che ci consente di mostrare al mondo, nell’anno in cui guidiamo il G7, un Paese dinamico, nel quale convergono intenzioni e concrete azioni per il clima sui più vari livelli”.

Tra gli appuntamenti principali, sono previsti un incontro sui risultati del G7 Clima, Energia e Ambiente (19 novembre alle 11:30) e una sessione dedicata all’hub sull’Adattamento, lanciato durante la ministeriale di Venaria Reale, in programma il 20 novembre alle 9:30. Lunedì 11 si terrà l’evento di lancio di “Energy for Growth” e “PISTA”, una piattaforma pensata per investimenti e assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo. La settimana successiva, lunedì 18, vedrà un convegno sul tema “Climate Health”, organizzato dal MASE e dal Ministero della Salute, che metterà in evidenza i benefici delle infrastrutture verdi e blu e delle “nature based solutions”.

Durante la manifestazione, si discuterà anche del Piano Mattei e della Finanza per il Clima, con particolare attenzione agli investimenti sostenibili in Africa, in un evento che coinvolgerà rappresentanti di MASE, MAECI, MEF e Cassa Depositi e Prestiti. Verranno valorizzate, inoltre, iniziative italiane come quella del GSE sulle politiche di decarbonizzazione, l’approccio del Consiglio Nazionale dei Geologi sui minerali critici e il progetto di ricostruzione dell’Appennino Centrale promosso dal Commissario per il Sisma 2016.

Il MAECI ha organizzato diversi appuntamenti, tra cui la presentazione della seconda edizione di “I ACT”, un programma di formazione per giovani sviluppato dalla Farnesina in collaborazione con IRENA (Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili), che si terrà giovedì 14 novembre alle 17:30. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, con un convegno sulla sensibilizzazione ai cambiamenti climatici in collaborazione con l’Aeronautica Militare (18 novembre) e un evento sulla finanza climatica “a misura di bambino” organizzato insieme a “Save The Children” (14 novembre alle 13:30). Si discuteranno anche temi come l’adattamento al cambiamento climatico, la gestione innovativa delle risorse idriche e la rigenerazione ambientale, con un focus sul caso del Lago di Aral tra Uzbekistan e Kazakistan, nonché sulle connessioni tra clima e disabilità.

Il programma prevede la partecipazione di istituzioni, aziende, associazioni e stakeholder che affronteranno argomenti di ampio respiro, tra cui le iniziative rivolte ai giovani, la rigenerazione urbana, la transizione del trasporto merci verso soluzioni più sostenibili, il riciclo degli imballaggi nell’ambito dell’economia circolare e il ruolo delle assicurazioni. Verranno trattati anche temi come la moda sostenibile e la resilienza della filiera del caffè, in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

