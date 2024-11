COP29: in India da inizio anno già 255 giorni con eventi estremi

MeteoWeb

Nei primi nove mesi del 2024, in India, su 274 giorni totali, ben 255 hanno registrato eventi estremi. Questo dato emerge dall’Indian Climate Report 2024, redatto dal Centre for Science and Environment (CSE) di Delhi e diffuso dal sito di notizie ambientali Down To Earth, alla vigilia dell’apertura della COP29 a Baku. Il rapporto del CSE, che analizza 7 categorie di eventi meteorologici estremi (fulmini e tempeste, forti piogge, inondazioni e frane, ondate di calore, ondate di freddo, nubifragi, cicloni e nevicate), evidenzia come solo 19 giorni siano stati “normali” in questo periodo. Le vittime causate da questi eventi sono aumentate di quasi il 20% rispetto a due anni fa: nel 2024 sono state 3.238, contro le 2.755 nello stesso periodo del 2022.

Anche i danni all’agricoltura hanno registrato una crescita esponenziale: nel 2024 sono stati colpiti 3,2 milioni di ettari di terreni agricoli, un aumento del 74% rispetto agli 1,84 milioni di ettari del 2022. Oltre a ciò, si stima la distruzione di 235.862 abitazioni ed edifici e la perdita di circa 9.457 capi di bestiame.

Tra gli stati più colpiti, il Madhya Pradesh ha registrato 176 giorni di condizioni meteorologiche estreme, mentre il Kerala ha riportato il maggior numero di vittime, 550, seguito da Madhya Pradesh e Assam.

