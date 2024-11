COP29, lanciata l’iniziativa Harmonia per gli agricoltori: strumenti per resilienza al clima

MeteoWeb

“Oggi la nostra attenzione tematica si concentra su cibo, acqua e agricoltura. È necessario lavorare con urgenza per aiutare i settori agricoli ad adattarsi al riscaldamento del pianeta“. Lo ha detto in conferenza stampa Yalchin Rafiyev, capo negoziatore della COP29 in corso a Baku. “Abbiamo lanciato l’Iniziativa climatica Harmonia di Baku per gli agricoltori. L’obiettivo è fornire agli agricoltori gli strumenti per costruire la resilienza al clima – spiega -. Riunirà il panorama delle iniziative esistenti in un’unica piattaforma. Inoltre, collaborerà con le istituzioni finanziarie per produrre linee guida accessibili agli agricoltori per ottenere finanziamenti”.

“Ci impegniamo a cogliere ogni opportunità di mitigazione, in particolare per quanto riguarda il metano“, ha continuato Rafiyev. “Le precedenti COP hanno già compiuto progressi sul metano – ricorda -. L’impegno globale della COP26 conta già quasi 160 Paesi, tra cui l’Azerbaigian. Per mantenerlo, dobbiamo affrontare tutte le principali fonti di emissioni di metano, compresi i combustibili fossili, l’agricoltura e i rifiuti organici. Alla COP28 abbiamo assistito a importanti progressi per quanto riguarda il metano proveniente dai combustibili fossili. Oltre 50 aziende, tra cui Socar, hanno firmato la Carta della decarbonizzazione del petrolio e del gas, impegnandosi a raggiungere emissioni di metano prossime allo zero. Per proseguire e integrare questi sforzi, ci siamo concentrati sulla priorità fondamentale di ridurre il metano proveniente dai rifiuti organici”, conclude Rafiyev.

