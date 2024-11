Cop29, Lombardia a Baku per presentare suo modello sviluppo sostenibile

MeteoWeb

La Regione Lombardia prenderà parte alla 29esima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop29), che si terrà dal 14 al 16 novembre a Baku, in Azerbaigian, con una delegazione guidata dall’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. L’assessore interverrà durante l’assemblea generale di UNDER2 COALITION, una rete di governi subnazionali di tutti i continenti impegnati nella cooperazione per la mitigazione del cambiamento climatico. Inoltre, parteciperà al Consiglio di Presidenza di Regions4, il network globale di cui è Vicepresidente per l’Europa.

Un appuntamento di rilievo per la Lombardia sarà l’iniziativa organizzata dalla Regione il 16 novembre alle ore 9.30, che si terrà all’interno del padiglione Italia. Durante l’evento si discuterà del ruolo cruciale dei governi subnazionali nella lotta contro il cambiamento climatico, con particolare attenzione alle soluzioni per la biodiversità e il clima. All’incontro parteciperanno rappresentanti dei governi di Québec, California, San Paolo, Andalusia e Catalogna.

Questo momento di confronto si inserisce in un ampio programma che si concluderà il 22 novembre e che vedrà la partecipazione di numerosi leader mondiali impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico.

