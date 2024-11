COP29, monito ONU al G20: “senza tagli alle emissioni sarà una carneficina economica”

MeteoWeb

Il capo della divisione climatica dell’ONU Simon Stiell, intervenuto alla COP29, ha lanciato un allarme diretto alle potenze che la prossima settimana si vedranno a Rio de Janeiro per il G20. “Senza tagli rapidi alle emissioni, nessuna economia del G20 sarà risparmiata dalla carneficina economica causata dal clima”, ha detto. Leader, Ministri e altri funzionari di circa 200 Paesi sono riuniti alla 29esima Conferenza della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) in corso in Azerbaigian per discutere modi per limitare il riscaldamento globale e le sue conseguenze. “Gli impatti climatici stanno già devastando ogni economia del G20, distruggendo vite, colpendo catene di approvvigionamento e prezzi alimentari e alimentando l’inflazione”, ha affermato Stiell.

Diversi leader dei principali emettitori di gas serra non sono presenti alla COP29 o hanno lasciato Baku. Tra le assenze più ‘pesanti’ figurano il Presidente cinese Xi Jinping, il Presidente statunitense Joe Biden, il Premier indiano Narendra Modi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Complessivamente, i rappresentanti di molti dei 13 maggiori Paesi responsabili di oltre il 70% delle emissioni globali non stanno partecipando.

Stiell ha espresso la sua delusione: “mentre i leader del G20 si dirigono a Rio de Janeiro, il mondo guarda e si aspetta segnali forti che l’azione climatica sia una priorità per le più grandi economie del mondo – ha sottolineato – Il G20 è stato creato per affrontare problemi che nessun singolo Paese, o gruppo di Paesi, può risolvere da solo. Sulla base di ciò, la crisi climatica globale dovrebbe essere la priorità numero uno a Rio la prossima settimana”.

