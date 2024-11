Alla COP29 oggi si discute di energia e sicurezza

MeteoWeb

Alla COP29 di Baku, la giornata è dedicata a due temi principali: energia e pace, con un focus su ristori e ripresa. Si discuterà dell’impatto del cambiamento climatico sulla sicurezza e sulla pace, analizzando i rischi di conflitti e migrazioni causati da fenomeni come siccità, distruzione delle colture e inondazioni. Un altro punto chiave sarà il tema dei ristori per perdite e danni (loss & damage) e delle strategie di adattamento alle trasformazioni climatiche in corso.

Parallelamente, si affronterà la necessità di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili e di accelerare l’abbandono dei combustibili fossili, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, dove la carenza di risorse finanziarie rappresenta un ostacolo significativo alla transizione energetica.

